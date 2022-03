Vientiane (VNA) - Deux associations des entreprises vietnamiennes dans le Centre et le Sud du Laos ont été créées et ont élu leur premier Comité exécutif pour le mandat 2022-2027.

Ces deux associations sont membres de l'Association des entreprises du Vietnam pour la coopération et l'investissement au Laos (BACI).

Étaient présents à l'événement des représentants du consulat général du Vietnam dans le Centre et le Sud du Laos, du comité exécutif de la BACI, des autorités de certaines provinces du Sud et du Centre du Laos, et de nombreuses entreprises vietnamiennes en opération au Laos.

Lors du 1er Congrès, ces deux associations ont approuvé leur Charte et discuté de leur orientation dans le temps à venir. Elles ont fixé leurs objectifs d’aider leurs entreprises membres lorsqu'ils rencontrent des difficultés, tout en améliorant leur compétitivité.

Les deux associations se sont également engagées à bien remplir leur rôle de « passerelle » entre les entreprises et les agences de gestion de l'État du Laos et du Vietnam, à bien réaliser le bien-être social et à être responsables envers la communauté. -VNA