Photo : facebook de la communauté vietnamienne à Malte.



Rome (VNA) - L'Association des Vietnamiens à Malte et son Comité central ont vu le jour lors d’une cérémonie tenue le 14 août.

S'exprimant à cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en Italie chargé de Malte, Duong Hai Hung, a estimé que c’était un événement important dans la vie de la communauté vietnamienne à Malte, affirmant que les dirigeants du Parti et de l'État s’intéressaient toujours au travail des Vietnamiens à l'étranger et promulguaient de nombreuses politiques concernées, en particulier la conclusion No12 du Bureau Politique sur le travail des Vietnamiens d'outre-mer dans le nouveau contexte.

L'ambassadeur a déclaré que l'Association des Vietnamiens à Malte serait le lieu réunissant toute la communauté vietnamienne ; promouvant et protégeant les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens à Malte ; les aidant à stabiliser leur vie dans le pays d’accueil ; présentant l'image de l’homme et de la nature ainsi que la culture et les traditions du Vietnam.

Au nom de l'association, le président du Comité central de l’association Nguyen Hoai Nam et la secrétaire générale Nguyen Thi Nhan ont pris la parole, soulignant les besoins et l'aspiration de la communauté d'établir une association vietnamienne à Malte.

Actuellement, Malte compte environ 400 Vietnamiens. -VNA