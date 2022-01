Vérification des formulaires de déclaration de l’état de santé de passagers arrivant au Vietnam, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le document officiel numéroté 450/VPCP-QHQT, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a accepté la politique de facilitation des procédures d'immigration pour des étrangers, les Vietnamiens résidant à l’étranger et leurs proches de retour au pays.



Le document officiel 450/VPCP-QHQT concerne les étrangers qui sont invités ou garantis par des agences, organisations ou des particuliers conformément à la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam. Pour les touristes étrangers, le Vietnam poursuit le programme de réouverture pilote au tourisme international.



Pour les étrangers, les Vietnamiens résidant à l'étranger avec des proches munis de documents d'immigration en cours de validité (carte de séjour permanent, carte de séjour temporaire, visa, attestation d'exemption de visa encore valables), ils peuvent entrer au Vietnam conformément aux dispositions de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam et du décret gouvernemental n° 82/2015/ND-CP du 24 septembre 2015, sans devoir refaire certaines procédures de vérification d’informations, de demande de l'approbation de l’immigration auprès de ministères, directions et localités.



Pour les étrangers qui n'ont pas de visa, les Comités populaires provinciaux créent des conditions favorables pour les personnes arrivant pour travailler, assister à des conférences, des séminaires, faire des études ou mener des activités humanitaires..., dans leurs localités. Les ministères, agences et organes centraux sont responsables de la gestion des étrangers travaillant avec eux.



Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Sécurité publique de mettre à jour la liste des cas dont l’entrée au Vietnam est interdite et d’en informer les organes compétents, de collaborer avec le ministère des Affaires étrangères et autres organes compétents pour publier des instructions sur les procédures d'immigration, conformément à la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam, garantissant le respect des exigences et directives médicales du Vietnam.-VNA