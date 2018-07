Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Depuis le début de l’année, 885 nouvelles entreprises opérant dans l’agriculture ont été créées, portant à 8.667 le nombre d'entreprises agricoles.

Outre le développement de petites et moyennes entreprises, de nombreux grands groupes et entreprises comme Nafoods, TH, Dabaco Vietnam, Ba Huan… ont augmenté leurs investissements dans l’agriculture de hautes technologies.

Des technologies avancées ont été appliquées dans la production agricole est fortement développée dans les entreprises, contribuant à rehausser la productivité et la qualité des produits, à assurer la traçabilité des produits et l’efficacité de la production, à minimiser les impacts négatifs du climat, ainsi qu’à créer des conditions optimales à la culture et à l’élevage.

Pour restructurer le secteur agricole, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est focalisé sur la mise en œuvre des tâches et des solutions visant à renouveler la transformation, la conservation et la réduction des pertes après récolte.

En même temps, le ministère a encouragé le développement de l'industrie de transformation pour augmenter la valeur ajoutée, en accélérant la mécanisation agricole, le développement de l’industrie auxiliaire, la baisse des coûts de production et l’amélioration de l'efficacité de la production.

Afin de mobiliser les entreprises à investir dans l’agriculture, outre les politiques d’assistance du gouvernement, les localités devront créer un mécanisme optimal en matière de terrains, de capitaux, de connexion des chaînes de valeur des produits agricoles… -VNA