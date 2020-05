Hanoi (VNA) - Les dirigeants des organisations d’amitié de la Chine et des dix pays d’ASEAN se sont réunis en visioconférence le 19 mai pour discuter sur les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.





Panorama de la visioconférence des dirigeants des organisations d’amitié ASEAN-Chine. Photo : VNA

S’adressant à la conférence, la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga, a fait savoir que grâce aux mesures efficaces mises en place par le gouvernement, le Vietnam a réussi à contenir la propagation du virus sur son territoire et que l’économie redémarre doucement. Le Vietnam ne déplore pour le moment aucun décès, a-t-elle ajouté.



En tant que présidente de l'ASEAN 2020, le Vietnam a travaillé en étroite collaboration avec d'autres pays membres pour contenir le nouveau coronavirus grâce à une approche unifiée, multisectorielle et communautaire, a-t-elle déclaré.



Les pays de l'ASEAN, à bien des égards, ont coopéré étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires, dont la Chine, pour faire face d’une façon rapide et efficace à la pandémie de COVID-19, a ajouté Mme Nguyen Phuong Nga.



Elle a exhorté les pays à maintenir un environnement pacifique, stable et coopératif dans la région pour repousser l'épidémie et la récession économique.



La solidarité et l'assistance mutuelle sont la clé pour tous les pays pour surmonter cette période difficile, a-t-elle déclaré.



Mme Nguyen Phuong Nga a déclaré que l’Union des organisations d’amitié du Vietnam s'est engagée à coordonner étroitement avec les organisations d'amitié des pays de l'ASEAN pour améliorer les échanges et la coopération entre les organisations d’amitié de l’ASEAN et la Chine. -VNA