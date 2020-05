Le ventilateur VFS-510. Photo: laodongthudo.vn



Hanoï (VNA) – Les ambassades de Russie et d’Ukraine au Vietnam ont signé le 6 mai des procès-verbaux afin de réceptionner 2.400 respirateurs invasifs pour le traitement du COVID-19. Ces respirateurs seront remis à ces deux pays du 15 mai au 30 août.

Ces dispositifs médicaux sont deux modèles de ventilation invasive ayant un taux de localisation significativement élevé à 70% : VSmart VFS-410 et VSmart VFS-510 fabriqués entièrement par Vingroup.

Ces deux respirateurs "made in Vietnam" garantissent des normes de qualité internationales et une valeur à long terme pour une utilisation même après l’épidémie.

Les modèles VFS-410 et VFS-510 sont testés par les principaux hôpitaux et experts et sont évalués par le Conseil médical pour garantir la conformité aux réglementations de circulation au Vietnam. Vingroup accélère la remise des ventilateurs à la Russie et à l’Ukraine afin que ces deux pays effectuent les procédures d’évaluation de la qualité conformément aux réglementations actuelles. Des ventilateurs seront remis à ces deux pays après avoir reçu leur autorisation de circulation.

Nguyen Viet Quang, vice-président et directeur général de Vingroup, a déclaré qu’avec la remise de 24.000 respirateurs invasifs, Vingroup souhaite aider le personnel médical en Russie et en Ukraine dans le traitement du COVID-19. Ce don témoigne de la reconnaissance de Vingroup envers ces deux pays, a-t-il dit.

A ce jour, Vingroup est l’un des pionniers en Asie en matière de financement et de soutien de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, avec une aide totale de près de 600 milliards de dôngs (25,5 millions de dollars) sans compter l’investissement dans la fabrication de ventilateurs. -VNA