Un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a demandé aux autorités sanitaires à trasporter gratuitement environ 5 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 fournies par le Mécanisme COVAX, ce à partir du 15 mars.

Selon un représentant de la compagnie, Vietnam Airlines souhaite profiter de ses avantages de transport aérien pour contribuer au succès de la campagne de vaccination anti-COVID-19.

Le 6 mars, Vietnam Airlines avait transporté en toute sécurité le premier lot de vaccin anti-COVID-19 entre Ho Chi Minh-Ville et Hanoï. Vietnam Airlines avait également participé à la réception et à la conservation de ce lot de vaccin le 24 février à l'aéroport international de Tan Son Nhat.

Le Mécanisme COVAX, qui est le volet vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi (l’Alliance du Vaccin) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qui travaillent en partenariat avec l’UNICEF, partenaire d’exécution essentiel, les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, la Banque mondiale et les organisations de la société civile, entre autres. Il s’agit de la seule initiative mondiale qui travaille avec les États et les fabricants pour veiller à ce que les vaccins contre la COVID-19 soient disponibles dans le monde entier, aussi bien dans les pays à revenu élevé que dans les pays à revenu faible.-VNA