Accueil de citoyens rentrés de l'étranger. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 , un nouveau cas d’ infection au coronavirus a été détecté mercredi soir 7 octobre, portant le nombre total à 1.099.Il s’agit d’une femme vietnamienne de 28 ans de retour d’Australie le 23 septembre. Elle avait été mise en quarantaine dès son entrée sur le territoire national. Le patient est actuellement traité dans l’Hôpital de la tuberculose et des maladies pulmonaires de Can Tho au Sud.Parmi les infectés, il y a 691 cas d’infection locale, dont 551 cas confirmés depuis le 25 juillet.A ce jour, 1.023 cas ont été annoncés guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 5 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois ; 13 autres, au moins deux fois. Le pays a confirmé 35 décès.Actuellement, 14.550 personnes sont en quarantaine, dont 261 dans des hôpitaux, près de 11.820 dans des centres de confinement et le reste est à domicile.Le ministère de la Santé appelle tous les gens à respecter strictement les mesures préventives. -VNA