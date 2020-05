Des médecins examine un patient de COVID-19 (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Un Vietnamien revenant de Russie sur un vol le 13 mai a été testé positif pour le SRAS-CoV-2 le 26 mai, devenant le 327e patient de COVID-19 au Vietnam à 18 heures le 26 mai, selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Le dernier cas a porté à 33 le nombre de passagers du vol du 13 mai en provenance de Russie. Tous les passagers du vol ont été immédiatement mis en quarantaine après l'atterrissage, ne présentant aucune menace de propagation dans la communauté.Le Vietnam a traversé 40 jours sans aucune infection communautaire de COVID-19 jusqu’à 18 heures le 26 mai.Parmi les cas confirmés, 272 (84%) se sont rétablis.Parmi les 55 patients encore sous traitement, six ont été testés négatifs pour le SRAS-CoV-2 une fois, et cinq autres ont été testés négatifs au moins deux fois.Au total, 14 739 personnes sont mises en quarantaine à l'hôpital, dans des établissements désignés ou dans leur domicile et leur logement. -VNA