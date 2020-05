Après ses résultats impressionnants contre le COVID-19, le Vietnam a rouvert restaurants, bars et autres activités commerciales. Photo: Reuters

Hanoi (VNA) - News.com.au, principal site d'information australien, a publié le 17 mai un article sur les leçons réussies du Vietnam dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19.

Lorsque le Vietnam a rouvert son économie, les critiques ont été "choqués" par les performances remarquables de cette nation d'Asie du Sud-Est dans la lutte contre le COVID-19.



Le Vietnam, un pays avec une longue frontière terrestre avec la Chine, avec une population de 97 millions d'habitants, a enregistré seulement plus de 300 cas de contamination et aucun décès.



Ce résultat enviable a conduit certains à se demander si le gouvernement vietnamien donnait les bons chiffres. Cependant, les critiques ont tendance à faire confiance à ces chiffres.



Fin janvier, lorsque le Vietnam a enregistré ses deux premiers cas, le gouvernement a pris des mesures énergiques pour contrôler la propagation du virus mortel.



Sur une période de plusieurs semaines, la méthode du "marteau" a montré son efficacité.



Le 22 avril, le Vietnam a annoncé des résultats très brillants: aucun décès et courbe pandémique lissée, et décision de lever les restrictions et de rouvrir les pubs, bars, restaurants et de nombreuses autres activités commerciales.



Mme Huong Le Thu, analyste à l’Institut australien des politiques stratégiques, a déclaré que les épidémiologistes à l'étranger et l'ambassadeur d'Australie à Hanoï n'avaient trouvé "aucune raison" de remettre en question les données positives du Vietnam.



Selon des rapports, le succès au Vietnam est dû à une communication claire et opportune du gouvernement, avec des avertissements francs communiqués au public notamment concernant les dangers du COVID-19 ainsi que la grave pénurie de ressources médicales en cas d'épidémie majeure.



"Très tôt, on savait que la pandémie était très grave, un virus qui pouvait infecter tout le monde", a dit Mme Huong Le Thu à ABC.



Une autre leçon réussie pour le Vietnam est les tests approfondis et précoces à grande échelle.



Les vols nationaux et nationaux ont temporairement cessé. Les pharmacies effectuent des déclarations médicales pour les acheteurs de médicaments contre la toux, la fièvre et la grippe. Plus de 100.000 personnes ont été isolées et surveillées dans des casernes militaires, des hôtels, etc.



Un rapport de Bloomberg appelle l'approche "marteau" pour lisser la courbe épidémique de COVID-19 au Vietnam.



En janvier, le Vietnam ne disposait que de 3 laboratoires pour le coronavirus, mais 112 en avril.



À la fin du mois dernier, le Vietnam a signalé que 213.743 tests avaient été effectués, avec 270 résultats positifs. Le nombre de cas positifs est actuellement de 312, selon les données de l'université Johns Hopkins.



D'autres pays ont des doutes sur les données du Vietnam, en particulier le taux de mortalité "zéro". Cependant, selon Reuters, lors du contact avec 13 maisons funéraires à Hanoï, aucune augmentation du nombre de décès n'a été signalée.



Selon la même analyse, les services funéraires au Vietnam n'ont pas vu leurs activités augmenter depuis l'épidémie, voire ont connu une diminution. La raison en est que les décès dus aux accidents de la circulation ont également été plus faibles pendant la distanciation sociale.



"Les solutions sont faciles à décrire mais difficiles à mettre en œuvre", a déclaré Matthew Moore, un responsable des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Cependant, le Vietnam a "très bien réussi à les mettre en œuvre".



Matthew Moore est en contact avec le gouvernement vietnamien depuis que le pays a enregistré ses premiers cas de COVID-19 en janvier. Selon lui, le peuple vietnamien a "une grande confiance" envers le gouvernement. -

CPV/VNA