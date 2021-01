Les vols vers le Vietnam en provenance des pays et territoires touchés par la nouvelle variante du SARS-CoV-2 sont temporairement suspendus. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a suspendu temporairement l'autorisation des vols entrants en provenance des pays et territoires touchés par la nouvelle variante du SARS-CoV-2.

Les vols en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud sont les premiers concernés.

Les compagnies aériennes vietnamiennes et étrangères sont tenues de se conformer strictement aux réglementations sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, en se concentrant sur la déclaration de l’état de santé, le port du masque, le contrôle de la température corporelle des passagers avant l'embarquement, la stérilisation des surfaces, la désinfection des aéronefs...

Le ministère vietnamien des Transports a demandé aux départements et agences concernés de renforcer la direction, la supervision et le contrôle du respect par les entreprises de transports des directives sur la prévention et la lutte contre la pandémie. En particulier, le port du masque est un must pour les chauffeurs, les agents de bord, les travailleurs des services et les passagers dans les gares, les aéroports, les stations..., et sur les transports publics. Les contrevenants seront strictement traités.

Le 18 décembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu'une nouvelle variante du virus SARS-CoV-2 avait été détectée au Royaume-Uni, avec une capacité de se transmettre "jusqu'à 70 % plus facilement". Au 3 janvier, 34 pays seraient touchés par cette nouvelle souche.

Plus de 40 pays ont imposé des restrictions d'entrée, des fermetures de frontières et des interdictions des vols desservant le Royaume-Uni et les pays touchés par cette nouvelle souche pour éviter la propagation. Le Vietnam a également découvert une personne de retour du Royaume-Uni infectée par cette nouvelle variante du coronavirus. -VNA