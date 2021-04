Un agent de santé effectue une simulation de vaccination contre le COVID-19 lors d'un exercice de simulation à Manille. Photo: Reuters

Manille (VNA) - L'épidémie de COVID-19 continue de se propager dans certains pays d'Asie du Sud-Est.

Le 4 avril, les Philippines ont enregistré 11.028 nouveaux cas, portant le nombre total de cas dans ce pays à 795.051 dont 13.425 décès.

Les Philippines, qui comptent environ 110 millions d'habitants, ont testé plus de 9,7 millions de personnes depuis la propagation de l'épidémie de janvier 2020. Le pays est en train d'accélérer la vaccination pour plus de 1,7 million d'agents médicaux et de personnes âgées. Le gouvernement vise à vacciner au maximum 70 millions de Philippins cette année pour atteindre l'immunité grégaire.

Le même jour, l'Indonésie a signalé 6.731 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total d'infection dans ce pays à plus de 1,534 million de cas dont 41.669 décès.

En Thaïlande, 96 nouveaux cas d'infection ont été confirmés le 4 avril, portant le nombre total du pays à 29.127 dont 95 décès. -VNA