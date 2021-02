Hanoï (VNA) - Face à la situation compliquée du COVID-19 dans certaines localités, dans l'après-midi du 15 février, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé une réunion de la permanence du gouvernement sur la prévention et le contrôle du coronavirus.Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné que le secteur de la santé devait prendre des mesures nécessaires pour avoir des doses de vaccins en février.Il a suggéré au ministère de la Santé de diriger les importation de vaccins et de les amener rapidement au Vietnam, de chercher à accélérer les recherches et l'utilisation de vaccins produits par des unités dans le pays.« L'importation de vaccins contre le COVID-19 doit être considérée comme une tâche prioritaire du gouvernement », a-t-il dit, ajoutant que le ministère de la Santé devait déterminer les personnes prioritaires à la vaccination et faire rapport au Premier ministre.Nguyen Xuan Phuc a constaté que la situation était toujours très compliquée, en particulier à Hai Duong, et à Hanoï où un certain nombre de nouveaux cas avaient été détectés, ce qui nécessitait de plus grands efforts de tous les niveaux et secteurs.