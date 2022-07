Hanoï (VNA) – A partir du 1er juillet, 37 frais et charges ne bénéficient plus de réductions de 10 à 50% comme le prévoyaient des décisions prises en soutien aux personnes impactées par le COVID-19.



Auparavant, les organes compétents avaient décidé de réduire 37 frais et charges, dont les frais de délivrance de cartes d'identité à puce et de passeports, pour assister les personnes impactées par l’épidémie. Les réductions étaient applicables du 1er janvier au 30 juin.



A partir du 1er juillet, ces frais et charges retournent à la normale.-VNA