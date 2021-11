Cérémonie de lancement d'un projet visant à renforcer la résilience des entreprises à impact social et à contribuer à réduire l'impact du Covid-19 sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les filles. Photo: Ambassade du Canada au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le ministère du Plan et de l'Investissement (MPI) et l'ambassade du Canada au Viet Nam ont lancé le 22 novembre un projet visant à renforcer la résilience des entreprises à impact social et à contribuer à réduire l'impact du Covid-19 sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les filles.



Le projet : « tirer parti de l'écosystème commercial vietnamien à impact social en réponse à la COVID-19 », projet ISEE-COVID, sera mis en œuvre durant trois ans avec un budget total de 3,1 millions de dollars canadiens principalement financé par Affaires Mondiales Canada et certains fonds analogues du PNUD et du gouvernement vietnamien.



Les entreprises à impact social sont des organisations qui ont des activités commerciales tout en s’engageant à avoir un impact positif sur la société/l'environnement en tant que principes centraux de leurs opérations stratégiques. Concilier les objectifs sociaux et environnementaux avec un modèle commercial leur permet de résoudre durablement les défis sociaux et environnementaux.



Le projet appliquera une approche écosystémique pour relever les défis interconnectés et systémiques auxquels les sociétés à impact social sont confrontées. Cela améliorera leurs capacités propres, renforcera les capacités et la coordination entre les intermédiaires et les sociétés à impact social et renforcera les capacités d'élaboration de politiques du gouvernement favorisant ces sociétés.



L'ambassadrice du Canada au Vietnam, Paul Deborah, a déclaré dans son allocution d'ouverture que les entreprises à impact social sont extrêmement précieuses pour les communautés vulnérables du Vietnam en réponse au Covid-19 et contribuent au développement économique durable et inclusif.



En partenariat avec le PNUD au Vietnam et le ministère du Plan et de l'Investissement, notre ambition commune est d'améliorer l'efficacité des sociétés à impact social, en particulier de celles dirigés par des femmes, comme moyen de faire face aux impacts sociaux et liés au genre du Covid-19 ainsi que de renforcer l’environnement réglementaire de ces sociétés afin d'améliorer leurs contributions sociales et environnementales dans les communautés qu'elles desservent, a-t-elle dit.



Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Duy Dông, a espéré que ce projet contribuerait à améliorer la capacité des sociétés à impact social, aidant ainsi les groupes vulnérables, notamment les femmes, les personnes handicapées et les minorités ethniques ; à ce qu’il renforce les capacités et renforce la coordination entre les intermédiaires pour soutenir les entreprises à impact social et à ce qu’il renforce la capacité des agences d'État dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, créant ainsi des conditions favorables pour le développement d'entreprises à impact social.



Le nouveau projet devrait soutenir 300 sociétés à impact social avec un financement pour le démarrage et un accès au marché, créant ainsi potentiellement 9.000 emplois pour les personnes vulnérables. 90 sociétés à impact social bénéficieront d'une augmentation de leurs revenus et élaboreront des plans pour faire face au Covid-19 et aux chocs futurs. 105 posséderont des plans d'affaires qui intègrent le genre et/ou l'environnement et le changement climatique.

La représentante résidente du PNUD, Caitlin Wiesen, s’est déclarée convaincue que la vision d’un développement partagé, l'engagement d'un gouvernement favorable à l'innovation, combinés à la créativité et aux innovations des acteurs de l'écosystème commercial à impact social renforceront la résilience et accéléreront le développement des sociétés à impact social au Vietnam, ajoutant qu’il est en outre essentiel de ne laisser personne de côté et d’atteindre les ODD (objectifs de développement durable). -VNA