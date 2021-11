Visite de l'entrepôt de stockage de vaccins à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 9 novembre, le ministère de la Santé a reçu 1.910 réfrigérateurs pour le stockage de vaccins, 5 millions de seringues et 50.000 boîtes de sécurité dans le cadre d’un projet soutenu par le gouvernement australien en collaboration avec l’UNICEF pour la vaccination contre le COVID-19 au Vietnam.

Le ministre vietnamien de la Santé, Nguyen Thanh Long ; la sénatrice australienne Marise Payne, ministre australienne des Affaires étrangères et des Droits des femmes ; l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie ; et la représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, ont assisté à l’événement.

Le ministre Nguyen Thanh Long a remercié l’Australie et l’UNICEF pour ce soutien précieux. Il a également remercié le gouvernement australien pour son engagement d’accorder au Vietnam 5,2 millions de doses de vaccins contre le COVID-19.

Durant l'événement. Photo : VNA



Le programme de coopération entre le gouvernement australien et l'UNICEF est mis en œuvre à partir d'avril 2021 pour soutenir le Vietnam dans de nombreux domaines importants, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie, sûre et efficace de la campagne de vaccination contre le COVID-19. Parallèlement aux dons en équipements et matériel de vaccination, le programme soutient l'amélioration des personnels de santé et la vaccination dans les zones en difficulté au Vietnam… -VNA