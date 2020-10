Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Près de 280 Vietnamiens ont été rapatriés le 29 octobre des Emirats Arabes Unis (EAU) et du Koweït. Le même jour, plus de 350 ressortissants vietnamiens au Japon ont également été ramenés chez eux.



Les passagers comprenaient des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des malades, des femmes enceintes et d’autres personnes en situation particulièrement difficile.



Dès l’atterrissage des vols de rapatriement aux aéroports de Cam Ranh et de Da Nang, les membres d’équipage et les passagers ont suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.



Dans les temps à venir, le rapatriement de ressortissants vietnamiens en situation particulièrement difficile sera effectué en fonction de leur souhait, conformément à la situation épidémique et aux capacités d’accueil des centres de confinement dans le pays. -VNA