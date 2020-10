Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les organes compétents vietnamiens, les organes de représentation du Vietnam en Europe, et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont collaboré avec les organes compétents des pays hôtes tels que l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la République tchèque et le Norvège… pour rapatrier les 22 et 23 octobre près de 280 citoyens vietnamiens.

Les passagers comprenaient des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des femmes enceintes, des travailleurs dont les visas et contrats de travail ont expiré, des étudiants dépourvus de logements en raison de la fermeture des dortoirs de leurs écoles et d'autres personnes en situation difficile.

Les organes de représentation du Vietnam ont activement travaillé avec les autorités locales pour favoriser le déplacement des ressortissants vietnamiens vers l’aéroport international de Francfort en Allemagne. Ils ont également envoyé des cadres à l’aéroport pour aider les compatriotes à remplir les procédures avant l’embarquement.

Des mesures de prévention des maladies ont été prises durant le vol. Immédiatement après l'atterrissage à l'aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh (Nord), tous les membres de l'équipage et passagers ont suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine.

Dans les temps à venir, le rapatriement de ressortissants vietnamiens à l'étranger sera réalisé en fonction des demandes de ceux-ci, de la capacité d’accueil des lieux de confinement dans les localités vietnamiennes et de la situation générale concernant le COVID-19. -VNA