Hanoï (VNA) – Selon des directives du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères a lancé diverses mesures pour protéger les ressortissants vietnamiens en République de Corée.Selon l’ambassade du Vietnam en République de Corée, environ 200.000 Vietnamiens vivent, font des études ou travaillent en République de Corée, dont 8.285 personnes dans la ville de Daegu, 18.502 dans la province de Gyeongsang du Nord (333 dans le district de Cheongdo).L’ambassade du Vietnam en République de Corée a ouvert une ligne téléphonique d’urgence au service de la protection du citoyen au numéro 82 106 315 6618, qui fonctionne 24/24. Le Comité de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée a également annoncé son numéro 82 103 248 6886 qui accueille les appels des Vietnamiens en cas de nécessité.L’ambassade vietnamienne a contacté des personnes dans les zones touchées pour suivre la situation des ressortissants vietnamiens et pouvoir les aider de façon opportune. Elle les a appelés à suivre les recommandations des autorités locales. Selon l’ambassade du Vietnam, à ce jour, aucun cas d’infection par le coronavirus COVID-19 n’a été détecté au sein de la diaspora vietnamienne en République de Corée.Le 21 février, le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade du Vietnam en République de Corée ont appelé les Vietnamiens à ne pas se rendre dans les zones touchées par l’épidémie et les zones à risque, à respecter les mesures de précaution conseillées par les organes compétents locaux. Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux ministères vietnamiens du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de l’Education et de la Formation ; et de la Santé de travailler avec les cabinets de conseil en études à l'étranger et d’autres parties concernées pour informer les travailleurs et les élèves ayant l’intention de se rendre en République de Corée de la situation, maintenir les contacts étroits avec les écoles, employeurs et les entreprises concernées pour assister les étudiants et les travailleurs vietnamiens en République de Corée.Le ministère des Affaires étrangères a demandé à la partie sud-coréenne de prendre des mesures pour assurer la sécurité et assister les ressortissants vietnamiens, notamment ceux dans les zones touchées par l’épidémie.En cas nécessaire, les citoyens vietnamiens peuvent contacter l’ambassade du Vietnam en République de Coré au numéro 82 106 315 6618 ou appeler au numéro de protection du citoyen 84 981 84 84 84. -VNA