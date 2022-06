Examen médical post-Covid dans une clinique dans la province de Khanh Hoa. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 mercredi 1er juin par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 1.047 nouveaux cas de coronavirus, soit une hausse quotidienne de 37.



Les nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans 40 villes et provinces, dont 245 à Hanoï, 67 à Yen Bai et 26 à Ho Chi Minh-Ville.



Le total s’établit désormais à 10.720.426 cas de COVID-19.



Au cours des 24 dernières heures, 9.542 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.471.840. Le nombre de décès est resté inchangé, au niveau de 43.079.



Au 31 mai, près de 221,4 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont près de 199,5 millions pour les personnes de 18 ans et plus, près de 17,5 millions pour les 12-17 ans et plus de 4,5 millions pour les 5-11 ans. -VNA