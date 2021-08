Hô Chi Minh-Ville aide les personnes défavorisées. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon les statistiques du Département du travail, des invalides et des affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville, au 1er août, plus de 365.000 particuliers et ménages d'affaires et de commerçants sur les marchés traditionnels ont bénéficié des programmes de soutien de la ville et du gouvernement en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19.

Ainsi, l'ensemble des 311.619 travailleurs sans contrat de travail (indépendants), qui ont perdu leur emploi, ont reçu le soutien des autorités locales à tous les niveaux avec un financement de plus de 467,4 milliards de dongs (20,3 millions de dollars).



Les 5.563 ménages d'affaires dont les opérations ont été suspendues ont reçu 11,2 milliards de dongs au total.

Ils ont également aidé 10. 432/12.554 commerçants sur les marchés traditionnels, soit 83,1% avec un budget de plus de 15,7 milliards de dôngs.

Hô Chi Minh-Ville a achevé à 100 % la politique de réduction des primes d'assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le Minh Tan, directeur du service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a déclaré que la ville continue de calculer le nombre de travailleurs indépendants confrontés à des difficultés en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 pour leur fournir un soutien en temps opportun.–VNA