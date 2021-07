Photo : UNICEF



Hanoï (VNA) – Selon l’UNICEF Vietnam, dans la nuit du 24 juillet, 3.000.060 autres doses du vaccin Moderna contre le COVID-19 accordées par le gouvernement américain via le Mécanisme COVAX sont arrivées au Vietnam.



Parmi ces doses, 1.499.960 ont été transportées à Ho Chi Minh-Ville et 1.500.100 vont arriver à Hanoï le 25 juillet.



Il s'agit du deuxième lot du vaccin Moderna au Vietnam en juillet, portant le nombre total de doses de vaccin octroyées par le gouvernement américain au Vietnam via le Mécanisme COVAX à plus de 5 millions.



À ce jour, environ 4,5 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées au Vietnam. Plus de 353.000 personnes ont reçu la deuxième injection.



Lesley Miller, représentante en chef par intérim de l'UNICEF Vietnam, a déclaré que ce lot de vaccins était arrivé à un moment important pour le Vietnam, contribuant à accélérer la campagne de vaccination dans le pays. -VNA