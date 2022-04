Hanoi (VNA) - Le Vietnam a diagnostiqué mercredi 24.623 nouvelles infections au SARS-CoV-2 au cours des dernières 24 heures.

Photo / VNA

Hanoi restait la localité la plus touchée en nombre de nouvelles contaminations quotidiennes avec 1.727 cas, suivie par les provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Nghe An avec respectivement 1.627 ; 1.147 et 989 cas.

13.887 patients ont également été déclarés guéris. 20 décès supplémentaires ont été confirmés.

Depuis le début de la pandémie, le Vietnam a comptabilisé 10.297.587 cas et 8.770.994 guérisons.

Jusqu’au 13 avril, 208.810.706 doses de vaccins ont été administrées et 100% des Vietnamiens âgés de 18 ans et plus ont achevé leur schéma vaccinal avec les deux doses principales. 51,3% des Vietnamiens ont reçu trois doses. - VNA