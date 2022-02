Des agents de santé rendent visite à un patient de COVID-19 traité à domicile. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon les dernières instructions du ministère de la Santé, les personnes contaminées par le COVID-19 et surveillées à domicile pourront voir leur mise en quarantaine supprimée si elles ont passé une période d’isolement de sept jours (au lieu de 10 jours comme auparavant) et ont un test rapide antigénique négatif au SARS-CoV-2.



Si les résultats du test sont toujours positifs après sept jours, ceux qui sont déjà doublement vaccinés devront continuer à se mettre en quarantaine pendant 10 jours. La durée est de 14 jours pour ceux qui ne sont pas encore doublement vaccinés.



Pour les patients de COVID-19 traités dans les établissements de traitement du COVID-19, la période de mise en quarantaine et de traitement dure au moins cinq jours. Une fois qu’ils sortent de l’hôpital, ils devront surveiller leur santé à domicile pendant sept jours. -VNA