Un patient est sorti de l'hôpital à Ninh Binh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 , lundi matin 11 mai, à 6h, le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de coronavirus.Alors, le pays n’a signalé aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire pour le 25e jour consécutif.Parmi les 288 cas confirmés actuellement au Vietnam, 148 venaient de l'étranger et ont été mis en quarantaine dès leur entrée au pays.Le Vietnam a guéri 241 patients, soit 84% des cas. Il reste 47 cas en cours de traitement dans six établissements médicaux, dont six testés négatifs une fois et 14 autres, au moins deux fois.Actuellement, 25 361 personnes sont en quarantaine, dont 373 dans des hôpitaux, 11 181 dans des centres de confinement.Le 91e cas, un pilot britannique, est toujours en état de santé critique. Des médecins examinent laprobabilité d’une greffe pulmonaire -VNA