Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Le secteur de l'éducation de la province de Ninh Binh (Nord) applique diverses mesures flexibles de prévention et de contrôle du COVID-19 pour assurer la sécurité des élèves, car le nombre de cas de coronavirus dans cette localité a augmenté après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt).

Le Service provincial de l'Éducation et de la Formation a travaillé avec le secteur de la santé pour mettre à jour la situation épidémique locale et l'état de santé des élèves. A ce jour, plus de 159.000 doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées à des adolescents de 12 à 17 ans à Ninh Binh, soit un taux de 93%.

La province accélère la vaccination des élèves et a organisé des formations sur le prélèvement d'échantillons pour le dépistage rapide de COVID-19, a indiqué le directeur adjoint du Service provincial de l'Education et de la Formation, Dinh Van Kham.

Les écoles devraient rester vigilantes et garantir la qualité et l'efficacité des cours en présentiel, s'abstenir d'organiser des rassembléments non essentiels, en prévenant différentes situations épidémiques.

Dinh Van Kham a souligné que la sécurité était la priorité absolue lors de la réouverture des écoles et qu'une attention particulière devrait être accordée aux élèves défavorisés.

La province de Ninh Binh comprend 477 établissements d'enseignement maternel, élémentaire et secondaire. Les écoles maternelles devraient rouvrir leurs portes après le 13 février.-VNA