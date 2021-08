Les officiers et médecins de l'hôpital de campagne 5D partent pour le Sud. Photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) – 130 officiers et médecins de l’hôpital de campagne 5D du Département général de logistiques (ministère de la Défense) ont quitté dimanche 1er août Hanoi pour le Sud, en vue d'aider Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong à traiter des personnes atteintes par le Covid-19.

L’hôpital de campagne de maladie contagieuse implanté à la résidence universitaire de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville dans la ville de Di An, province de Binh Duong a une capacité de 300 lits pour traiter les patients de Covid-19 de ces deux localités.

Les officiers et médecins de l'hôpital de campagne 5D partent pour le Sud. Photo: quandoinhandan

S'exprimant lors de la cérémonie, le général de division Nguyen Hung Thang, vice-président et chef d'état major du Département général de la logistique, a souligné qu'il s'agissait d'un travail difficile qui nécessite de gros efforts de la part des médecins.



Il a également apprécié le personnel de l'hôpital de campagne 5D pour avoir agi de manière active et proactive dans les tâches préparatoires, avec une grande détermination à mener à bien les tâches assignées.



Au nom des officiers, des soldats et des professionnels de l'hôpital, le colonel Nguyen Van Chinh a déclaré que, dans l'esprit de « combattre la pandémie comme combattre l'ennemi », l'hôpital fera son travail strictement.

A noter que l’hôpital de campagne de maladie contagieuse No 4 du Département général de logistiques a été déployé à la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre). –VNA