Hanoi (VNA) - Les Etats-Unis sont prêts à coopérer avec le Vietnam et l’ASEAN dans la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), ont affirmé des responsables sanitaires américains lors d’une rencontre à l’ambassade du Vietnam à Washington le 19 février.

Le Centre de prévention et de contrôle des épidémies des États-Unis. Photo: VNA

Erika Elvander, directrice du Bureau d’Asie-Pacifique du Département américain de la Santé et des Services humains et Mitchell Wolfe, directeur du Centre de prévention et de contrôle des épidémies des États-Unis ont salué les efforts du système sanitaire vietnamien dans la lutte contre l’épidémie affirmant qu’une forte implication de l’administration avait permis d’empêcher la propagation de l’épidémie.Ces experts ont également apprécié les expériences que le ministère vietnamien de la Santé avait partagé avec les Etats-Unis au niveau de lutte contre les épidémies.Une mission du Centre de prévention et de contrôle des épidémies des États-Unis se rendra au Vietnam en mars prochain pour préparer une éventuelle ouverture de son bureau sur le territoire.Les Etats-Unis se sont prêts à partager avec le Vietnam ses recherches sur le covid-19, à y envoyer leurs experts et à lui fournir des équipements nécessaires pour répondre à cette épidémie de pneumonie virale, ont déclaré les experts américains. – VOV/VNA