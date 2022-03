Le chef de la diplomatie vietnamienne a reçu la secrétaire d’État pour l’Asie et le Moyen-Orient au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Amanda Milling.

La VNA et la KPL ont eu un entretien par vidéoconférence, mardi 29 mars, pour examiner les résultats de leur coopération 2016-2020 et discuter des plans pour cette année et au-delà.