Photo : VNA



Leipzig (VNA) – Le 29 mai, le groupe vietnamien Hoa Lam et la société GEDU International ont remis à des représentants de Leipzig 100.000 masques médicaux, 10.000 pairs de gants et des kits de test de dépistage du nouveau coronavirus.



Ces dons ont été transportés par Vietnam Airlines à Leipzig avec d’autres équipements médicaux commandés par le groupe Kliniken AG au Vietnam pour renforcer la lutte contre le COVID-19.



Kai Emmanuel, représentant des autorités de Leipzig, a exprimé ses émotions devant les assistances précieuses du gouvernement, d’organisations et entreprises vietnamiens, ainsi que celles de la communauté vietnamienne à Leipzig pour assister cette ville et le Land de Saxe dans la lutte contre le COVID-19.



Egalement présent à la cérémonie de remise à l’aéroport de Leipzig, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Minh Vu, a saisi cette occasion remercier les autorités de la Saxe et de Leipzig pour leur soutien à la diaspora vietnamienne.



Leipzig a été la première ville allemande à installer un bureau de représentation au Vietnam. Outre ses relations de jumelage avec Ho Chi Minh-Ville, elle maintient des coopérations étroites avec plusieurs autres localités vietnamiennes, dont Hanoï, Quang Ninh, Ninh Binh et Long An, en mettant l’accent sur les secteurs de la santé, de la formation professionnelle, des énergies renouvelables et de l’environnement. -VNA