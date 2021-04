Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 6h00 le 22 avril, le Vietnam a détecté six nouveau cas de coronavirus au cours des 12 dernières heures. Le bilan total a ainsi été porté à 2.812 cas.

Il s’agit tous de cas importés dont quatre Vietnamiens domiciliés dans les provinces de Bac Giang, Nghe An, Thanh Hoa et Ninh Binh et deux experts indiens. Ils sont déjà en quarantaine depuis leur arrivée au Vietnam.

A ce jour, 2.490 patients ont été annoncés guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 12 ont été testés négatifs au virus une fois; 11 autres, deux fois; 17 autres encore, trois fois.

Au total, 39.191 personnes ayant été en contact avec les derniers cas de contamination ou en provenance de zones épidémiques sont actuellement placées en quarantaine.

Le 21 avril, 1.968 personnes supplémentaires ont été vaccinées contre le coronavirus, portant le nombre total de personnes vaccinées à 108.897 dans 27 villes et province.

Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K: "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de l’état de santé). -VNA