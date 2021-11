Prélever des échantillons pour le test de dépistage au SARS-CoV-2. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, de 16h00 samedi à 16h00 dimanche, le Vietnam a détecté 8.176 nouveaux cas de coronavirus, dont 13 cas importés, portant le total à 1.026.522.

Ho Chi Minh-Ville a enregistré le plus grand nombre d'infections avec 985, suivie de An Giang 695 cas, Dong Nai 674, Binh Duong 623, Dong Thap 382.

Le même jour, le pays a confirmé 64 décès dus à la maladie, portant le total à 23.082 morts. Ce dimanche, 5.257 autres patients ont été déclarés guéris, portant à 863.311 le nombre total de guérisons.

Le 13 novembre, plus de 1.093.823 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, portant le total à ce jour à plus de 98,93 millions. Plus de 34,6 personnes ont reçu les deux injections nécessaires. -VNA