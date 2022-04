Hanoi, 23 avril (VNA) – Le ministère de la Santé a annoncé samedi 23 avril 10.365 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus, en baisse de 795 cas par rapport à la veille.

Photo : VNA

À Hanoi, 978 nouvelles contaminations ont été enregistrés, comptant toujours le plus de nouveaux cas quotidiens à l’échelle nationale.Elle a été suivie par les provinces de Phu Tho et Bac Giang (Nord), avec respectivement 753 et 5 56 nouveaux cas.Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 10.554.689 depuis le début de l’épidémie.Le même jour, 2.229 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 9.081.494. Entre-temps, 685 patients dans tout le pays se trouvaient dans un état grave.Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé six décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 43.004 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 0,4% du nombre total de contaminations.Le pays a administré à ce jour 211.993.855 doses de vaccins contre le Covid-19, dont plus de 194,2 millions pour les adultes, plus de 17,325 millions pour les 12-17 ans et 374.255 pour les enfants de 5 à 11 ans. – VNA