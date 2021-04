Des gens font la queue pour accomplir les formalités d'entrée. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam n'a pas de réglementations distinctes sur les procédures d’entrée pour les personnes vaccinées contre le COVID-19, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, le 8 avril, lors d'une conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, en répondant aux questions de reporters sur cette question.

Face au commencement de l’application du «passeport vaccinal» dans certains pays du monde, en mettant en œuvre les instructions du Premier ministre, les organes compétents du Vietnam coordonnent, étudient, évaluent et proposent des règlementations appropriés pour cette question.

Le ministère des Affaires étrangères est en train de rechercher et de proposer des politiques d’entrée appropriées, visant à la fois à lutter efficacement contre l'épidémie et à promouvoir le développement socio-économique.

Concernant la question du "passeport vaccinal", lors d’une réunion du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, tenue le 19 mars, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que le "passeport vaccinal" était en fait un certificat attestant d'avoir complètement vacciné deux doses de vaccin anti-COVID-19, ce permettant aux gens de l'avoir de ne pas être mis en quarantaine, testés COVID-19 (certains pays exigent encore le test COVID-19).



Le Vietnam travaille avec des pays sur l'acceptation du «passeport vaccinal» par QR-code, ce reposant sur deux données de base: le numéro de la carte d'assurance maladie ou la carte d'identité / carte de citoyen.

À l'arrivée d’un pays, les gens fournissent des informations personnelles à vérifier sur le système de confirmation. Lorsqu'ils partent à l'étranger, les gens peuvent scanner le QR-code. - VNA