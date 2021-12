Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Face au haut risque d’apparition du variant Omicron au Vietnam, le ministère de la Santé a envoyé un télégramme aux présidents des Comités populaires des villes et provinces sur le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Au 2 décembre, au moins 27 pays et territoires avaient détecté des cas d’infection par ce nouveau variant. A ce jour, le Vietnam n'a enregistré pas encore de cas du variant Omicron, mais le risque est élevé.

Le ministère de la Santé a demandé aux présidents des Comités populaires provinciaux de continuer de mettre en œuvre efficacement la Résolution n°128/NQ-CP du gouvernement et la décision n°4800/QD-BYT du ministère de la Santé, ainsi que le principe combinant le message “5K” (Khâu trang-Masque, Khu khuân-Désinfection, Khoang cach-Distance, Không tu tâp-Pas de rassemblement et Khai bao y tê-Déclaration de l’état de santé), les vaccins, les médicaments, les technologies et la prise de conscience de la population.



Il est important de préparer des scénarios et des plans pour répondre aux situations éventuelles, de renforcer les capacités du système de la santé, d’intensifier les contrôles des arrivants depuis l’étranger, notamment des zones où Omicron est déjà présent…



Les localités doivent accélérer la vaccination pour les personnes de plus de 12 ans, assurer la sécurité et la sûreté dans les zones industrielles, les écoles, etc. Concernant le traitement des patients, les villes et provinces doivent préparer des plans pour limiter les décès. -VNA