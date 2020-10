Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Ce vendredi 30 octobre, un patient de plus a été annoncé guéri, portant le nombre total des guérisons au Vietnam à 1.063.Selon le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 , le Vietnam n’a signalé aucune nouvelle infection au coronavirus ces 12 dernières heures, le bilan national restant encore à 1.177.Sur le total, 691 cas sont des infection s locales (551 sont liés à Da Nang où l’épidémie s’est propagée le 25 juillet). 35 décès ont été confirmés.Actuellement, environ 14.180 personnes ayant été en contact direct avec les cas confirmés ou revenus des zones épidémiques sont placées en quarantaine, dont plus de 170 dans des hôpitaux, environ 12.670 dans des centres de quarantaine concentrée. Le reste est à domicile ou dans des établissements d’hébergement.Parmi les patients encore sous traitement, six ont été testé négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 11 au moins deux fois.Le ministère de la Santé appelle la population à continuer à respecter les mesures préventives et à suivre le message 5K : Khau trang (Masque), Khu khuan (Désinfection), Khoang cach (Distance), Khong tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y te (Déclaration médicale) pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie. - VNA