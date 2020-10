Hanoï, 17 octobre (VNA) - Le Vietnam n'a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 au cours des 12 dernières heures à 6 heures du matin le 17 octobre, selon le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Photo : VNA

Le bilan national est resté inchangé à 1.124 cas confirmés, dont 1.031 guéris et 35 décès. Sur le total, 691 cas sont des transmissions locales (551 confirmés depuis le 25 juillet).



Parmi les patients en traitement, sept ont été testés négatifs pour le SRAS-CoV-2 une fois, quatre autres deux fois et douze, trois fois. Il n'y a pas de patient en état grave.



Environ 13. 090 personnes ayant été en contact direct avec les récents cas confirmés ou en provenance de zones épidémiques sont placées en quarantaine, dont 166 dans des hôpitaux, 11.727 dans des centres de quarantaine concentrée. Le reste est à domicile ou dans des établissements d'hébergement.



Les experts médicaux prévoient que l’épidémie pourrait connaître des évolutions complexe en hiver de cette année. Ils appellent la population à suivre le message 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).



En cas de signes de fièvre, de toux et de difficultés à respirer, les gens peuvent téléphoner à la ligne rouge du ministère de la Santé au numéro 19009095 pour des consultations médicales. -VNA