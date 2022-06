Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 806 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 lundi 6 juin, en hausse de 117 cas par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.

Une agente de santé se prépare à administrer le vaccin anti-Covid-19. Photo : VNA

Hanoi a toujours dénombré le plus grand nombre d’infections quotidiennes avec 204 nouveaux cas, suivie par les provinces de Bac Ninh et Yên Bai (Nord) avec respectivement 76 et 64 nouveaux cas.

Ce nouveau décompte a porté à 10.726.045 le bilan officiel des cas enregistrés dans le pays.

Dans les dernières 24 heures, 9.026 patients atteints du Covid-19 ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 9.513.981.

Le ministère de la Santé a également état d’un décès sur les dernières 24 heures, portant le bilan total à 43.081 morts liés au Covid-19 au Vietnam.

Plus de 222,07 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées, dont plus de 4,81 millions de doses pour les enfants de 5 à moins de 12 ans. – VNA