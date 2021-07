Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a fait savoir que 3.977 nouveaux cas de Covid-19, dont 27 cas importés, ont été détectés de 06h00 à 19h00 le 24 juillet au Vietnam, portant le nombre total de contaminations au cours des dernières 24 heures à 7.968.

Test de dépistage du Covid-19 à l’Hôpital d’amitié Lac Viêt dans la ville de Phuc Yên, province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville, le plus grand point chaud de l’épidémie du pays, était le plus touchée avec 3.326 cas, suivie par Dông Nai avec 99 cas, Bà Ria-Vung Tau 63 cas, Binh Duong 62 cas, Dông Thap 46 cas, Binh Thuân 31 cas, Dak Lak 24 cas, Cân Tho 23 cas, Binh Dinh 12 cas, Bên Tre neuf cas, Ninh Thuân huit cas, An Giang sept cas et Phu Yên cinq cas.

Quang Ngai, Dak Nông et Hanoi en ont enregistré quatre chacune, tandis que Vinh Phuc, Quang Nam et Hâu Giang ont signalé trois chacune, Quang Nam et Hâu Giang.

Hà Nam, Bac Liêu, Hà Giang, Lâm Dông, Nghê An et Cà Mau en ont détecté deux cas chacune, tandis qu’un cas a été signalé dans chacune des provinces de Gia Lai et Thua Thiên-Huê.

Le ministère de la Santé a indiqué que le bilan national de l’épidémie s’élevait à 90.934, comprenant 88.762 cas transmis localement et 2.172 cas importés.

Au total, 2.047 patients supplémentaires ont été déclarés guéris samedi 24 juillet, portant le nombre de guérisons à 17.583.

Près de 4,5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées jusqu’à présent, avec 4.125.156 personnes ayant reçu une injection et 353 601 ayant obtenu deux doses complètes. – VNA