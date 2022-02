Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 55.879 nouveaux cas de Covid-19, dont huit cas importés, au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16 heures mardi 22 février, en hausse de plus de 9.000 cas par rapport à la veille, a indiqué le ministère de la Santé.

Une femme médecin vêtue d’une combinaison de protection intégrale s'occupant d’une patiente atteinte du Covid-19 dans l’hôpital de Bai Chay, dans la province de Quang Ninh (Nord). Photo : VNA

La capitale Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de nouvelles contaminations à l’échelle nationale avec 6.860 cas, suivie par la province de Bac Ninh (Nord) avec 2.842 cas et la province Bac Giang (Nord) avec 2.500 cas.

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.890.252 depuis le début de l’épidémie, dont 205 cas d’infection au variant Omicron



Selon le ministère de la Santé, 3.434 patients se trouvaient dans un état critique tandis que 77 décès supplémentaires ont été enregistrés mardi, portant le nombre de décès liés au Covid-19 au Vietnam à 39.682.

Dans les dernières 24 heures, 10 412 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.305.081.

Le pays a administré le même jour 327.532 doses de vaccins, portant le total des doses injectées jusqu’à présent dans le pays à 191.993.381 millions.

Plus de 67,3 millions de personnes de plus de 18 ans et 8,15 millions d’enfants de 12 à 17 ans ont un schéma vaccinal complet. – VNA