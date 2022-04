Photo d'illustration : VNA

Les nouveaux cas sont recensés dans 61 villes et provinces. Hanoï est toujours la localité la plus touchée en nombre de nouvelles infections avec plus de 6.304 cas , suivie de Yen Bai (2.604), Nghe An (2.522). Le bilan national de l’épidémie s’est désormais établi à plus de 9,81 millions de cas.Dans ces 24 dernières heures, environ 74.608 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à plus de 7,78 millions.Quant aux décès, le ministère a annoncé 37 décès dans les 24 dernières heures, portant le bilan total à plus de 42.600 morts liés au COVID-19 au Vietnam, soit 0,4 % du nombre total de contaminations.Jusqu’au 3 avril, le pays a administré plus de 206,5 millions de doses de vaccins. - VNA