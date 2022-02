Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé lundi 7 février 16.815 nouveaux cas de Covid-19, dont six cas importés, en hausse de 2.704 cas par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.

Préparation d’une dose de vaccin contre le Covid-19 au Vietnam. Photo : VNA

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.358.786. Hanoi restait la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (2.988), suivie par la province de Nghê An (1.247) et la ville de Dà Nang (935).

Le ministère de la Santé a annoncé que 9.665 patients ont été été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.122.380.

Entre-temps, 100 décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 38.424 morts liés au Covid-19 au Vietnam.

Le Vietnam a jusqu’à présent administré 182.426.454 doses de vaccins. Plus de 29 millions de personnes ont reçu la troisième dose. – VNA