Hanoi, 6 décembre (VNA) - Le Vietnam a enregistré 14.591 nouveaux cas de Covid-19, dont 33 cas importés, dans 59 localités sur les dernières 24 heures jusqu’à 16 heures lundi 6 décembre, a annoncé le ministère de la Santé.

Photo d'illustration : VNA

Can Tho compte le plus grand nombre de nouvelles contaminations (1.189), suivie par Hô Chi Minh-Ville (1.174), Tây Ninh (859), Soc Trang (793), Ben Tre (699), Đông Thap (695), Cà Mau (639), Binh Phuoc (637), Hanoi (587), Bà Ria - Vung Tàu (569), Vĩnh Long (535); Binh Thuan (485), Bac Liêu (481), Trà Vinh (466), Khanh Hoa (461), Kiên Giang (364)…



Le bilan total de l’épidémie de Covid-19 s’est établi désormais à 1.323.683 cas, selon le ministère de la Santé.



Ce même jour, 1.130 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.010.407. 223 décès ont aussi été annoncés jeudi, portant le bilan total à 26.483 morts liés au Covid-19, soit 2% du total des cas.



Dans la journée, 6.788 patients dans tout le pays se trouvent dans un état grave, dont 741 nécessitant une ventilation invasive et 20 sous ECMO.



Jusqu’au 5 décembre, le pays a administré plus de 127,8 millions de doses de vaccins, avec plus de 54.4 millions de personnes complètement vaccinées. – VNA