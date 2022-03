Photo d'illustration : VNA

Hanoi est toujours la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations avec 29.578 cas, suivie par la province de Bac Ninh (Nord) avec 8.355 cas et la province de Nghe An (Centre) avec 7.579 cas. Le bilan national de l’épidémie a atteint 4.434.700 cas.Selon le ministère de la Santé, 4.208 patients se trouvaient dans des conditions critiques, alors que 65.445 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.681.447.