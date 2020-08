Hanoi (VNA) - Mercredi 5 août à 18 h, le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a annoncé 41 nouveaux cas.

Réalisation d'un test pour le COVID-19 Photo: VNA

Parmi eux, un ressortissant vietnamien rapatrié de Russie le 11 juillet, 34 patients de Dà Nang, et six personnes résidant dans les provinces de Lang Son et de Bac Giang ayant séjourné à Dà Nang.

Le bilan national s’élève désormais à 713, dont 309 étaient des cas importés et ont été mis en quarantaine à leur arrivée.

Le sous-comité des soins médicaux dudit comité national a indiqué que 381 cas se sont complètement rétablis. Parmi les cas confirmés restants, 22 ont été testés négatifs une fois, 11 autres au moins deux fois, et il y a eu huit décès.

Au total, 120.041 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques sont désormais placées en quarantaine dans tout le pays. – VNA