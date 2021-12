Tests pour la détection du SARS-CoV-2. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré, de 16h du 6 décembre à 16h du 7 décembre, 13.835 nouveaux cas de COVID-19, dont cinq importés, portant le nombre total d'infections à 1.337.523, selon le ministère de la Santé.

Par rapport à la veille, le nombre de cas quotidiens a augmenté de 319 au niveau national. Hô Chi Minh-Ville compte le plus grand nombre de contaminations par le nouveau coronavirus (965), suivie par Can Tho 898, Tay Ninh 869, Soc Trang 746… La capitale Hanoï a recensé 737 nouveaux cas.



Le même jour, le ministère de la Santé a également annoncé 217 décès liés au COVID-19, alors que 1.249 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.011.656.



Au 6 décembre, plus de 128,67 millions de doses de vaccin ont été administrées jusqu’à présent avec plus de 55,01 millions de personnes sont doublement vaccinées. -VNA