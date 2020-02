Zone d'isolement. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam confirme la 16e personne contaminée au nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé le 13 février le ministère de la Santé.

Il s'agit d'un Vietnamien, âgé de 50 et domicilié dans la commune de Son Loi, district de Binh Xuyen, province septentrionale de Vinh Phuc qui abrite jusqu’à ce jour, 11 cas contaminé.

Il est le père d'une patiente testée positive au coronavirus qui était l'un des huit travailleurs vietnamiens retournés de l’épicentre de l’épidémie du COVID-19 à Wuhan en Chine.

Plus tôt après que ses deux filles et sa femme eurent été testées positives au virus, l'homme a été inclus dans la liste des personnes en contact étroit et mis en quarantaine pour une surveillance quotidienne de la santé.

Le patient a présenté des signes de fatigue le 11 février. Son échantillon a été envoyé à l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie et testé positif au coronavirus.

Il est maintenant dans des conditions de santé stables et est isolé dans une clinique du district de Binh Xuyen.

A ce jour, le Vietnam a détecté 16 cas testés positifs au COVID-19, dont sept ont été guéris. -VNA