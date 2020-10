Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 18h00 dimanche 11 octobre par le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, deux nouveaux cas importés ont été détectés, portant le total à 1.109.



Il s’agit d’un expert indien qui a été mis en quarantaine dans la province de Dong Nai (Sud) dès son arrivée au Vietnam le 6 octobre à bord du vol 6E9471, et d’une femme vietnamienne de retour du Royaume-Uni à bord du vol VN0054 du 3 octobre. Cette femme a également été placée en quarantaine dans la province de Hai Duong (Nord), dès son entrée sur le territoire national.



Les nouveaux patients sont actuellement traités dans des hôpitaux à Dong Nai et Hai Duong.



Parmi les 1.109 cas confirmés, 1.024 ont été guéris et 35 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, quatre ont été testés négatifs au virus une fois et 17 autres, au moins deux fois. Aucun patient n’est actuellement dans une situation clinique grave.



Le pays n’a détecté aucun nouveau cas de transmission locale depuis 39 jours.



Près de 16.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des lieux de confinement ou à domicile. -VNA