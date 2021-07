Hanoi (VNA) – Le Vietnam a dénombré lundi 5 juillet 1.102 nouveaux cas de Covid-19, le plus grand nombre de cas en une seule journée jusqu’à présent, a-t-on appris lundi 5 juillet du ministère de la Santé.

Le nombre de cas grimpe en flèche mais la lutte contre le Covid-19 s’intensifie. Photo : VNA

Au total, 527 nouveaux cas ont été recensés de 12h30 à 19h00, dont 13 mis en quarantaine suivant leur arrivée à Trà Vinh (12 cas) et à Bà Ria-Vung Tàu (un cas).

Les 514 cas de transmission locale comprennent 270 à Hô Chi Minh-Ville, 114 à Binh Duong, 62 à Dông Thap, 11 à Tiên Giang, 11 à Phu Yên, dix à Khanh Hoa, huit à Dông Nai, six à An Giang, quatre à Binh Phuoc, quatre à Bà Ria-Vung Tàu, trois à Binh Dinh, trois à Tây Ninh, trois à Bac Giang, deux à Quang Ngai, un chacune à Bac Ninh, Nghê An et Lâm Dông. 482 cas ont été détectés dans des zones de quarantaine ou confinées.

Le dernier bilan du nouveau coronavirus actualisé à 19h00 le 5 juillet fait état de 19.164 cas transmis localement et 1.871 cas importés, dont 17.594 cas et 5.248 guérisons depuis la quatrième vague d’infections survenue le 27 avril.

Quatorze provinces ont atteint 14 jours sans nouvelles infections locales : Yên Bai, Quang Tri, Tuyên Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyên, Diên Biên, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Hà Nam, Nam Dinh et Quang Nam.

Huit provinces et villes n’ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Bac Kan, Gia Lai, Kiên Giang, Cân Tho, Ninh Thuân, Bên Tre, Thua Thiên-Huê et Soc Trang.

Le pays a enregistré 8.022 guérisons, et 90 décès liés à la maladie. Parmi les patients encore sous traitement, 311 ont été testés négatifs une fois au SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, 133 deux fois et 72 trois fois. – VNA