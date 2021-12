Vaccin Spoutnik V contre le Covid -19. Photo: AFP/VNA

Moscou (VNA) – Le président du conseil d'administration de groupe russe Binnopharm, Dmitry Zubov, a déclaré que la construction d’une usine de production du vaccin Spoutnik V à''cycle complet'' contre le Covid-19 au Vietnam sera achevée durant un an.

La capacité de l'usine devrait se situer entre 30 et 40 millions de doses de vaccin/an, a-t-il indiqué.

En novembre dernier, le Fonds d'investissement direct Russe (Russian Direct Investment Fund-RDIF) et le groupe Binnopharm a signé un accord de coopération avec le groupe vietnamien T&T sur le transfert de la technologie de production du vaccin Spoutnik V et sur la mise en place d'un établissement de production de ce vaccin contre le Covid-19 à ''cycle complet'' au Vietnam.

Le protocole d’accord porte également sur le transfert de technologies de production et la création d’un centre de recherche et d’un établissement de production à ''cycle complet'' au Vietnam pour produire des médicaments contre le COVID-19 et d'autres produits pharmaceutiques.

Cet établissement polyvalent se dotera des équipements allemands de pointe et peut produire de nouveaux vaccins autres que Spoutnik V.

Le président du conseil d'administration de groupe russe Binnopharm considère qu'il s'agit d'une base importante, permettant à la Russie de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans le le domaine pharmaceutique, entrant ainsi sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

L'objectif à court terme de l'accord de coopération actuel avec le groupe T&T est d'amener des experts russes au Vietnam pour terminer l'étude de préfaisabilité et déterminer le lieu de cet établissement de production. Après cela, les deux parties signeront un contrat pour le construire, a-t-il fait savoir.

Le président du conseil d'administration de groupe russe Binnopharm, Dmitry Zubov. Photo: VNA

Il s'est engagé que Binnopharm irait à la fois construire l'usine et assurerait la formation du personnel.

Les relations de coopération entre Binnopharm et le groupe vietnamien T&T se concentrent sur la production de vaccins contre le Covid-19, les recherches, le diagnostic médical, l'application de l'intelligence artificielle dans le processus de production, le partage d'expérience, la technologie biomédicale de la Russie au Vietnam, a-t-il précisé. -VNA